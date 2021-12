Znamy przyczyny awarii Elektrociepłowni Pomorzany. "Taka usterka może się przytrafić zawsze"

Nieszczelność kotła - to przyczyna ograniczenia dostaw ciepła dla części Szczecina.

Od poniedziałku wyłączony jest jeden z dwóch bloków w Elektrociepłowni Pomorzany. Mimo bieżących remontów, takich awarii nie da się przewidzieć - mówi Wojciech Sobczak, dyrektor szczecińskiego oddziału spółki.- Urządzenia mechaniczne pracują pod pełnym obciążeniem, w wysokich ciśnieniach i temperaturach. Taka usterka może się przytrafić zawsze - tłumaczy Sobczak.Od rana ekipy pracują nad usunięciem nieszczelności - dodał dyrektor szczecińskiego oddziału spółki.- Liczymy, że do późnych godzin popołudniowych usterka, po wykonaniu wszystkich prób, zostanie definitywnie usunięta. Wtedy zaczniemy przystępować z jednostką do rozruchu - mówi Wojciech Sobczak.Problemy z dostawami mają m.in. mieszkańcy Gumieniec.Rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal mówiła we wtorek w audycji "Czas Reakcji", że ciepło powinno wrócić w środę rano.