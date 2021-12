"Chociaż idą na nich z kijami, to najtrudniej jest trwać i bronić polskiego domu"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Opłatkowe spotkanie generała 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie u metropolity szczecińsko-kamieńskiego, a wśród tematów ochrona polskiej granicy na Wschodzie. Arcybiskup Andrzej Dzięga odniósł się do służby na polsko-białoruskiej granicy.

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga z ogromnym uznaniem patrzy na wartę polskich żołnierzy, strażników granicznych i policjantów.



- I chociaż idą na nich z kijami, z kłodami, z gałęziami, z kamieniami, ze światłami błyskającymi, oślepiającymi, to najtrudniej jest w takiej sytuacji po prostu trwać w drzwiach swojego domu i bronić polskiego domu - mówi abp Dzięga.



Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dywizji dr Dariusz Parylak podkreśla, że żołnierze czują wsparcie społeczeństwa.



- Żołnierze doceniają to jak nigdy, że to nie jest bezludna wyspa, że wykonujemy zadania pozostawieni trochę sami. Chyba po raz pierwszy od wielu lat mamy możliwość pokazać, jak jest zdolna, sprawna i skuteczna armia, siły zbrojne, moja Dywizja - zaznacza gen. dr Parylak.



Na granicy są również policjanci. Mówi nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.



- Taka jest służba, taka jest potrzeba i my ją wykonujemy, najlepiej jak potrafimy - dodaje nadinsp. Trawiński.



Policjanci Garnizonu Zachodniopomorskiego wspierają kolegów z wojeództwa podlaskiego.