Wsparli oddział psychiatryczny w Zdrojach [ZDJĘCIA]

Przekazali dochód ze swoich koncert dla pacjentów szpitala Zdroje w Szczecinie. Na taki gest zdecydowały się: Grupa Teatralna Gliptykos i Zespół Ad Hoc z Gryfińskiego Domu Kultury.

Wsparli oddział psychiatryczny placówki. Dzięki ich pomocy do dzieci trafiły kapcie i kolorowe skarpetki. To pierwsze osoby, które odpowiedziały na apel Lions Club Szczecin Rainbow Bridge. Organizacja charytatywna chce wesprzeć oddział i namawia do tego innych. Jej członkowie przekazali dla dzieci akcesoria do zajęć plastycznych i do arteterapii. Wszystko po to, by podnieść komfort pobytu na oddziale. To jedyny taki oddział w regionie. Leczą się tam dzieci do 18. roku życia. Przyjmuje pacjentów nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, lecz także z zachodniej części województwa pomorskiego oraz z województwa lubuskiego.



Każdego roku specjaliści udzielają tu pomocy ponad 400 pacjentom z depresjami, zaburzeniami odżywiania czy po próbach samobójczych. Leczenie trwa zwykle około trzech, czterech tygodni zdarzają się jednak chorzy, którzy specjalistycznej, stacjonarnej opieki wymagają nawet przez kilka miesięcy.