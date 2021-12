Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin/Archiwum]

Przygraniczne stacje benzynowe w naszym regionie oblężone przez niemieckich kierowców. Ma to związek z obniżonymi w poniedziałek cenami paliwa w Polsce w ramach rządowej tarczy inflacyjnej.

Na stacjach przy granicy ustawiają się kolejki aut na niemieckich rejestracjach, których kierowcy chcą zatankować paliwo.



- Dzisiaj jest, wczoraj było wyjątkowo dużo. Pytali o ceny, czy to już jest niżej nie czy jeszcze nie. Nie mam czasu zjeść. Do toalety się biegnie - mówi sprzedawczyni na jednej stacji paliw w Osinowie Dolnym.



Różnica ceny benzyny na stacjach benzynowych między Polską a Niemcami jest duża np. we wtorek wieczorem za litr 95 w Szczecinie zapłaciliśmy średnio 5,60, a w oddalonym o 40 kilometrów Pasewalku 7,12.



Niższe akcyzy za paliwo mają obowiązywać do końca maja przyszłego roku.