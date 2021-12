Nowe hybrydy na zachodniopomorskich torach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 40 milionów złotych na kolejowych kołach - dwa nowe pociągi z napędem hybrydowym od środy oficjalnie we flocie Przewozów Regionalnych.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z unijnym dofinansowaniem kupił w sumie siedem takich pojazdów. Mają klimatyzację, internet, 150 miejsc siedzących i drugie tyle stojących plus miejsca dla rowerów - a przede wszystkim, dwa silniki: elektryczny i spalinowy.



- Jak ktoś orientuje się w smartfonie, to i tu ogarnie - mówi Waldemar Piotrowicz, starszy maszynista Polregio Szczecin. - Jest dużo domyślnych rzeczy. Dla młodych zachęcam. Można jechać przy trakcji elektrycznej 160 km na godzinę a przy spalinowej 120 km na godzinę.



Na bardzo wielu trasach mamy trasy mieszane, a więc częściowo niezelektryfikowane. Częściowo więc możemy używać napędu elektrycznego, a niestety częściowo wciąż musimy korzystać z diesla, a to i większe koszty, i zanieczyszczenie środowiska - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Te pojazdy pozwalają nam na duże oszczędności ekonomiczne i ekologiczne poruszanie się po Pomorzu Zachodnim.



Nowe pociągi hybrydowych naszych Przewozów Regionalnych oznaczają dodatkowe połączenia z Koszalina przez port lotniczy w Goleniowie do Szczecina - oraz na trasie przez Wałcz do Szczecinka.