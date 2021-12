W Kołobrzegu rusza przebudowa ostatniego odcinka nadmorskiej promenady. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] W Kołobrzegu rusza przebudowa ostatniego odcinka nadmorskiej promenady. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rusza przebudowa ostatniego odcinka nadmorskiej promenady. Prace potrwają 10 miesięcy. Chodzi o trzeci odcinek popularnego deptaku.

Do remontu pozostał fragment od Kamiennego Szańca do Ekoparku Wschodniego. Stara nawierzchnia zostanie w tym miejscu zastąpiona granitowymi płytami, ale prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska zapowiada, że projekt inwestycji zakłada także dodatkowe elementy.



- Ścieżka rowerowa, dwa nowe - dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zejścia na plażę. No i niespodzianka, myślę, że atrakcja turystyczna; na samym końcu promenady: fontanna - wylicza prezydent Kołobrzegu.



W środę Miasto przekazało wykonawcy plac budowy, a prace mają potrwać 300 dni. Będą więc prowadzone także w czasie sezonu letniego.



Całość kosztuje prawie 17 milionów złotych, a ponad 11 milionów Miasto pozyskało ze środków zewnętrznych.