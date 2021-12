Szczyt prezentowy. Wolimy dawać, czy dostawać? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Według badania sondażowego przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix na świąteczne prezenty Polacy wydadzą od 50 do 100 złotych na osobę. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wigilia za dwa dni; to ostatnie chwile by kupić prezent najbliższym. W poprzednich latach najczęściej sięgaliśmy po książki, kosmetyki, elektronikę.

A jak było w tym roku? Reporter Radia Szczecin pytał odwiedzających galerie handlowe.



- Dawno wszystko jest już przygotowane: dla rodziców, coś na narty, coś z ciuchów, dla najbliższej osoby koncert Eda Sheerana. - Różnie, trochę sprzętu elektronicznego, biżuteria skromna... - Nigdy nie wiadomo, co wziąć. Zazwyczaj są to perfumy, jakieś zestawy. - Kosmetyki i elektronika. Ale ważne są też pieniądze, które można wydać. - Głów nie książki i artykuły do domu. - Nigdy nie wiadomo, co wziąć. - Wolę dawać prezenty, niż je dostawać. - Nie lubię chodzić po sklepach - mówili.



Według badania sondażowego przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix na świąteczne prezenty Polacy wydadzą od 50 do 100 złotych na osobę i obdarują nimi średnio 3-4 osoby.