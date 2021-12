Kolejny nielegalny punkt hazardowy zlikwidowany - tym razem w Chojnie.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz gryfińscy policjanci przeprowadzili akcję w nocy 20 grudnia.- Po wejściu do lokalu mundurowi zabezpieczyli dziewięć komputerów, które były wykorzystywane do urządzania tego typu gier. W lokalu zastano kilku graczy; u dwóch z nich policjanci zabezpieczyli amfetaminę i marihuanę i obie te osoby zostały zatrzymane - poinformowała Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.Około pół godziny po działaniach KAS lokal spłonął. Prawdopodobnie doszło do podpalenia.