Przygotowania do Wigilii. Bezdomni lepią pierogi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bezdomni znów zasiądą do jednego stołu w Wigilię. W schronisku dla bezdomnych Feniks w Szczecinie po rocznej przerwie spowodowanej epidemią, odbędzie się wigilia.

Trwają przygotowania do tego wydarzenia. Mieszkańcy wspólnie ulepili już pierogi.



- Ciasto musi być nie za twarde i nie za miękki. Ja dodaję żółtko, mąkę i ciepłą wodę - zdradza swój sekret na pierogi jedna z podopiecznych schroniska.



- Myślę, że ulepimy minimum 200 pierogów - Natalia Kęska, pracownik socjalny w Schronisku dla osób bezdomnych. - Ostatnio ulepiliśmy 300 w jeden wieczór i wszystkim smakowało.



- Jest wesoło i człowiek nie myśli o problemach, które zostawił za sobą. To taka terapia - przyznaje jedna z kobiet.



Do wigilijnego stołu w schronisku zasiądzie ok. 80 osób. Warsztaty kulinarne podczas, których mieszkańcy ulepili razem pierogi, odbyły się w ramach projektu Nowa Droga, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski.