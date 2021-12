Jakie są ceny w Polsce i Europie to mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego mogą to sprawdzić najlepiej - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Inflacja to zjawisko światowe, a nasz rząd może walczyć z nim, jak może - tłumaczył Joachim Brudziński. Od kilku dni efekty tej walki widać gołym okiem na stacjach benzynowych np. w Polsce i Europie Zachodniej.- Wracając wczoraj z Brukseli do Szczecina, przejechałem przez Belgię, Holandię, Niemcy i widziałem o ile podrożało paliwo właśnie w tych krajach i zobaczyłem o ile potaniało paliwo w Polsce. Cała gospodarka, nie tylko polska, ale i europejska, ba światowa, boryka się z perturbacjami wynikającymi z największej pandemii Covid-19 - podkreślał Brudziński.Proszę porównać, jak działa rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy jest kryzys, a jak działał rząd PO-PSL - dodał europoseł Joachim Brudziński. - Przeanalizujmy jak wygląda sytuacja chociażby w odniesieniu do bezrobocia. Przeanalizujmy jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wsparcie na początku pandemii, jakie udzieliliśmy polskim przedsiębiorcom, również szczecińskim na Pomorzu Zachodnim. Jaki strumień pieniędzy popłynął i ile miejsc pracy uratowaliśmy.Od 1 lutego rząd obniży podatek VAT na żywność z 5 do 0 procent.