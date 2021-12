Minister przychylił się do apelu samorządowców. Sąd zostaje w Policach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wydziały Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pozostaną w Policach.

Mimo wcześniejszych planów likwidacji, udało się je ocalić. Apelowali o to między innymi samorządowcy. Pismo do Ministra Sprawiedliwości podpisali: starosta policki, burmistrzowie Polic i Nowego Warpna, wójtowie Kołbaskowa i Dobrej, a także przewodniczący Rady Powiatu w Policach oraz przewodniczący wszystkich rad gminnych z terenu powiatu.



Jak argumentowali, likwidacja sądu to przejaw marginalizowania gminy. Minister Sprawiedliwości przychylił się do apelu. Sąd zostaje w Policach. Decyzja dotyczy wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Policach oraz XI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach.