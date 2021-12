Kolejne Okno życia w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Okno życia w kolejnym mieście w regionie. Powstało w Dębnie, przy szpitalu im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.

To miejsce, w którym matki, które nie chcą wychowywać swoich dzieci, mogą je zostawić.



Otwarcie okna uruchamia alarm, który powiadomi pracowników szpitala.



Dziecko trafia do pogotowia rodzinnego. Nadawana jest mu nowa tożsamość, po czym maluch może trafić do adopcji.



Okno życia w Dębnie to czwarte takie miejsce w Zachodniopomorskiem.