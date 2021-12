Brudziński o "drodze życia", czarnych snach i Donaldzie Tusku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Robimy takie rzeczy, które za czasów Donalda Tuska się nawet nie śniły - tak w "Rozmowach pod Krawatem" mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o inwestycje na Pomorzu Zachodnim m.in. tunel w Świnoujściu czy Zachodnią Obwodnicę Szczecina.



W czwartek oficjalnie Minister Infrastruktury ogłosi przetarg na projekt tzw. "drogi życia" dla naszego regionu.



Koszt tego zadania to ponad 400 milionów złotych, a sama droga od Goleniowa do Kołbaskowa z tunelem pod Odrą będzie warta około 6 miliardów złotych - mówił europoseł PiS Joachim Brudziński. - 400 miloionów, które już jest zagwarantowane, to jest ten bezpiecznik, gwarant, że nikt, nawet gdyby nie daj Boże, czego nie jestem sobie w stanie wyobrazić, to najczarniejszy z czarnych snów, że Tusk wraca do władzy, to już nie będzie mógł tej inwestycji wycofać.



Oferty na zaprojektowanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina firmy mogą składać do 20 stycznia.