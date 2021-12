"Pomorze Zachodnie przeżywa najlepszy okres inwestycji drogowych od lat" [ZDJĘCIA]

Oficjalne otwarcie przetargu na zaprojektowanie i wykup gruntów pod Zachodnią Obwodnicę Szczecina. To efekt determinacji rządu i przekonania o ważności tej inwestycji dla mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego - podkreślali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w czasie konferencji w Urzędzie Wojewódzkim.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwracał uwagę, że Pomorze Zachodnie przeżywa najlepszy okres inwestycji drogowych od lat. - To jeszcze nie wszystko. Dziś pan wojewoda podpisuje decyzję, zgodę na realizację inwestycji ostatni odcinek drogi ekspresowej S3. To kolejne nasze święto. Droga ekspresowa S3 zostaje, przepraszam za wyrażenie, spięta. Od Świnoujścia do południowej granicy z Czechami - powiedział Adamczyk.Zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki zwracał uwagę, że inwestycje drogowe na Pomorzu Zachodnim są możliwe, dzięki determinacji rządzących.- Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie wola polityczna premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego i takiej wielkiej życzliwości obecnego tu pana ministra Andrzeja Adamczyka. Wreszcie nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie tak zdecydowane i prowadzone z żelazną konsekwencją działania środowiska Prawa i Sprawiedliwości tu w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim - mówił Bogucki.Realizujemy to co obiecaliśmy, a Zachodnia Obwodnica Szczecina jest kolejnym tego dowodem - mówił podczas konferencji prasowej w Szczecinie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.- Działamy mimo wielu złych emocji - mówił europoseł PiS Joachim Brudziński. - Te decyzje pokazują w sposób jednoznaczny. My chcemy współpracować ze wszystkimi. Nawet z tymi, którzy czasem w sposób niezwykle wulgarny, wręcz porażający atakują rządzących, atakują Prawo i Sprawiedliwość pod naszymi biurami. Palone są znicze, przynoszone trumny. Mówię to nie po to, żeby wzbudzać emocje, ale żeby pokazać, że w tym całym otoczeniu pełnym złych emocji rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje to, co obiecał Polakom.Proszę zwrócić uwagę, kto mówi, a kto robi - dodał poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Skoro mówimy, że ta trasa to marzenie wielu pokoleń, to powiedzmy sobie szczerze.Trzeba też powiedzieć o tych politykach, którzy mówili o tej trasie, podpisywali wzniosłe deklaracje i nic nie wychodziło. Musiało przyjść Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy nie mówili, myśmy zrobili.Pokolenia marzyły o Zachodniej Obwodnicy Szczecina i to się dzieje - mówił podczas ogłoszenia przetargu na projekt drogi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Przypomniał zmarłego wojewodę Piotra Janię, który wiele lat temu zabiegał już o Zachodnie Obejście Szczecina.- Piotr Jania, który zawsze myślał o Obwodnicy Zachodniej Szczecina i o tym mówił. Można powiedzieć, że marzenia się spełniają. Okazało się, że myśl przewodnia, która jest naszym drogowskazem: "Silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu" daje nam takie siły, że wydawałoby się, że góry można przenieść? Można przenieść - mówił Szałabawka.Przetarg jest już na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - poinformował Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Dyrekcji. - Projektanci, którzy są zainteresowani składaniem ofert w tym przetargu mogą już obejrzeć zakres, opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie podzielone na dwie części: drogową, ekspresową, która będzie od Kołbaskowa do Polic i od Polic do Goleniowa część tunelowa. Z uwagi na charakter, że to będzie najdłuższy tunel w Polsce, inne wymagania są postawione dla projektantów na część tunelową.O wyborze firmy która zaprojektuje obwodnicę i tunel w tylko w 60 procentach zadecyduje cena, 40 procent będzie stanowić doświadczenie w projektowaniu tego typu obiektów.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już ogłosiła przetarg na ponad 400 milionów złotych na zaprojektowanie i wykup gruntów pod Zachodnią Obwodnicę Szczecina. Jak podkreślał europoseł Joachim Brudziński, to gwarancja, że droga od Goleniowa do Kołbaskowa powstanie.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma kosztować 6 miliardów złotych. Droga wraz z tunelem pod Odrą ma być gotowa do 2030 roku. Obejście ma mieć ponad 50 kilometrów od Goleniowa przez Police do Kołbaskowa. Firmy mogą składać oferty w przetargu do 20 stycznia.