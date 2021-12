Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sprawca napadu na sklep spożywczy w Zieleniewie w gminie Kobylanka zatrzymany przez policję.

- Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sokalska. - Mężczyzna, przy użyciu noża, groził ekspedientce żądając wydania pieniędzy. Te pieniądze zostały wydane. Była to kwota około 4 tysięcy złotych.



Sąd zastosował wobec zatrzymanego 3-miesięczny areszt tymczasowy - dodała rzeczniczka. - Prokurator przedstawił temu mężczyźnie zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. To groźba, która jest zagrożona karą pozbawienia wolności w wymiarze nie niższym niż trzy lata pozbawienia wolności.



Maksymalny wymiar kary za to przestępstwo to 12 lat. Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji na temat śledztwa.