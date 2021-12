Jest zarzut morderstwa po "domówce" w Kołobrzegu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzut morderstwa dla 27-latka z Kołobrzegu. To on zabił uczestnika „domówki” w centrum miasta.

Do tragedii doszło w mieszkaniu przy ulicy Ratuszowej w nocy z poniedziałku na wtorek. Od ciosów nożem zmarł 29-letni mieszkaniec Kołobrzegu. Policja natychmiast zatrzymała trzech mężczyzn, którzy brali udział w trwającej na miejscu imprezie. Wskazali oni, że zabójstwa dokonał kolejny uczestnik domówki.



Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że 27-letni Cezary K. został już zatrzymany, przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia. - U podejrzanego powstało wrażenie, że pokrzywdzony wyśmiewa się z niego, że się go czepia, w związku z tym wstało od stołu, wyszedł pomieszczenia kuchennego, tam na suszarce znalazł nóż i wrócił do pomieszczenia, gdzie wszyscy przebywali. Zbliżył się do pokrzywdzonego i go zaatakował.



Nożownik zadał swojej ofierze siedem ciosów w okolice brzucha i klatki piersiowej. W momencie ataku Cezary K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna na najbliższe trzy miesiące trafi do aresztu, a za zabójstwo grozi mu dożywocie.