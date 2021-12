Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa drogi Dołuje - Stobno. Trasa ma 2,5 km. Przetarg zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2022 roku.

3 mln zł dofinansowania otrzymało na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Starostwo Powiatowe w Policach.



Koszt całego zadania to 6 mln złotych. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstanie

nowe oznakowanie pionowe i poziome i chodniki.



Inwestycja ma być gotowa do końca przyszłego roku.