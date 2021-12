12 potraw (i nie tylko) w schronisku Feniks [ZDJĘCIA]

Do świątecznego stołu zasiądą również mieszkańcy Schroniska dla bezdomnych Feniks w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do świątecznego stołu zasiądą również mieszkańcy Schroniska dla bezdomnych Feniks w Szczecinie.

Przygotowania trwały od wielu dni; razem ulepili pierogi, zrobili pierniczki i ozdoby. Przy stole spodziewamy się 70 osób - mówi Arkadiusz Oryszewski ze schroniska.- Wbrew temu paskudnemu koronawirusowi chcemy spróbować normalnie - tak, jak to było wcześniej - spędzić ten czas. Chcemy, żeby nasz stół był w tym dniu był wyjątkowo bogaty, żeby 12 potraw i nie tylko, na tym stole się znalazły - zaznacza Oryszewski.To miła tradycja - potwierdza jedna z mieszkanek.- Dużo ludzi, to jest podstawa w terapii; człowiek nie myśli o problemach. Spędzony wspólnie, wesoło czas to podstawa wigilijnego stołu - przyznała.Wigilia w tym roku odbywa się po rocznej przerwie.