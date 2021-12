Przejazd na ul. Lnianej na prawobrzeżu - do remontu

Torowisko w tym rejonie służy głównie do transportu opału do Ciepłowni Dąbska. Pociąg tamtędy jeździ kilka-kilkanaście razy w roku. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Torowisko w tym rejonie służy głównie do transportu opału do Ciepłowni Dąbska. Pociąg tamtędy jeździ kilka-kilkanaście razy w roku. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Torowisko w tym rejonie służy głównie do transportu opału do Ciepłowni Dąbska. Pociąg tamtędy jeździ kilka-kilkanaście razy w roku. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Torowisko w tym rejonie służy głównie do transportu opału do Ciepłowni Dąbska. Pociąg tamtędy jeździ kilka-kilkanaście razy w roku. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Przejazd kolejowy na ulicy Lnianej na prawobrzeżu Szczecina będzie wyremontowany - zapowiada PKP Polskie Linie Kolejowe.

O jego złym stanie technicznym wielokrotnie informowali Słuchacze audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- W przyszłym roku przejazd planowany jest do przebudowy - potwierdził rzecznik spółki, Mirosław Siemieniec.



Podobny przejazd jest w pobliżu na ulicy Handlowej, korzystają z niego m.in. jadący na Osiedle Bukowe. Tu remontu jednak nie będzie.



- Stan nawierzchni jest utrzymywany bezpośrednio na tyle, żeby zapewnić bezpieczny przejazd. Służby techniczne zapewniają, że jeżeli ktoś przejeżdża zgodnie z zasadami ruchu drogowego, to na pewno nie przejeżdża po idealnie gładkiej nawierzchni, ale bezpiecznie przejedzie - dodał.



Torowisko w tym rejonie służy głównie do transportu opału do Ciepłowni Dąbska. Pociąg tamtędy jeździ kilka-kilkanaście razy w roku.