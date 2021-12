Pamiętajmy aby w tym szczególnym dniu zadbać nie tyko o porządek w domu, ale również spokój w swoim sercu - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" ks. Juliusz Szyszko z parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim.

- Łaskę i miłość dostajemy za darmo, ale o łaskę trzeba prosić - dodał ksiądz. - Polecam wszystkim spowiedź. Nie ma nic piękniejszego. Wejść w pojednanie z Bogiem, aby móc wejść potem w pojednanie z drugim człowiekiem. Bóg może nam dać to serce, które będzie gotowe nie kłócić się przy stole, pojednać się, pogodzić się może po latach. Różne są sytuacje. Przyjąć to dziecko, które wchodzi do nas, żeby obdarzyć nas swoją miłością. Nie ma nic piękniejszego, odkryć i doświadczyć tej miłości, że jest ktoś, kto mnie kocha takiego, jakim dziś jestem. Mimo moich słabości, mojej samotności, mimo mojej choroby.Spowiedź daje pojednanie z Bogiem, a z tego aktu płynie niezliczona ilość łask, dzięki którym możemy ułożyć swoje sprawy na ziemi - dodał ksiądz Juliusz Szyszko cytując śp. księdza Piotra Pawlukiewicza. - To, co ksiądz Pawlukiewicz mówił do kobiet: najpiękniejszy salon kosmetyczny - konfesjonał. Wejść w pojednanie z Bogiem, aby móc wejść w pojednanie z drugim człowiekiem. Dostaje się to za darmo. Łaska. O łaskę trzeba prosić. Tej się nie kupuje. Miłość Boga jest za darmo.Wigilia Bożego Narodzenia kończy okres adwentu w kościele chrześcijańskim, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa.Na antenie Radia Szczecin będziemy o północy transmitować Pasterkę ze szczecińskiej katedry, która rozpocznie się o północy w Wigilię Bożego Narodzenia.