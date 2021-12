Święta rozdartych serc - żołnierze na granicy polsko-białoruskiej

Podpułkownik Mariusz Bardyga opuści rodzinny dom na kilka miesięcy. O jego los martwi się żona Iwona i córka Hania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Podpułkownik Mariusz Bardyga opuści rodzinny dom na kilka miesięcy. O jego los martwi się żona Iwona i córka Hania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilka tysięcy żołnierzy z 12. Dywizji Zmechanizowanej spędzi święta Bożego Narodzenia broniąc granicy z Białorusią.

Wojsko będącym na służbie żołnierzom chce stworzyć chociaż namiastkę świąt bożonarodzeniowych. W styczniu dojdzie do kolejnej zmiany kontyngentu.



Podpułkownik Mariusz Bardyga opuści rodzinny dom na kilka miesięcy. O jego los martwi się żona Iwona i córka Hania.



- Jestem dumna z taty. Wiem, że dzięki niemu i dzięki innym żołnierzom wszystko się uda - wierzy córka.



- Jestem dobrej myśli, ale będę musiała sobie sama radzić, jak mąż wyjedzie. Do tego się nie można przyzwyczaić, zawsze człowiek myśli... - dodała p. Iwona.



- Wybieram się w styczniu. Jesteśmy szkoleni po to, aby móc zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie - podsumował sam p. Mariusz.



O tym, jak żołnierze spędzą święta na granicy mówi porucznik Bartłomiej Kulesza z 12. Dywizji.



- Zawsze jesteśmy wierni tradycji i pewne symptomy świąt będą tam obchodzone. Każdy żołnierz przede wszystkim pełni służbę, on się z tym liczy, że będzie wykonywał zadania podczas świąt, ale można powiedzieć, że będą to święta rozdartych serc - podkreślił porucznik Kulesza.



Na granicy polsko-białoruskiej obecnie stacjonuje 15 tys. żołnierzy.