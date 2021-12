Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Kończy się w Kościele okres Adwentu, który z kolei jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa.

Po południu w domach rozpoczną się wieczerze wigilijne, które mają swoje niezmienne elementy.



ks. Konrad Sidor z parafii św. Jacka w Stepnicy wskazuje na najważniejsze punkty wieczerzy wigilijnej. - Dzielenie się opłatkiem jest symbolem wyniesionym z Eucharystii, gdzie Chrystus tworzy z nami ścisłą wspólnotę i gdzie On sam staje się Chlebem - tłumaczy ks. Sidor.



Jest też zwyczaj wyszukiwania pierwszej gwiazdy na niebie. - To ona daje sygnał, że można zasiąść do stołu. Sygnalizuje oczywiście Gwiazdę Betlejemską, która prowadziła mędrców do Groty Narodzenia Pana Jezusa.



Ks. Sidor zachęca jeszcze do jednego. - Niech to może będzie coś więcej niż zwykła biesiada. Niech to będzie stół dzielenia doświadczenia żyjącego w nas Boga - dodaje ks. Konrad Sidor.



A my zapraszamy po Wigilii na Pasterkę. Transmisja ze szczecińskiej katedry o północy.