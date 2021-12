Paczki dla potrzebujących w katedrze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Około tysiąca paczek trafi w Wigilię Bożego Narodzenia do potrzebujących w ramach świątecznej pomocy, którą przygotowali wspólnie Caritas, parafia katedralna i sponsorzy.

Co roku przy katedrze była wigilia. Ze względu na pandemię, drugi raz nie odbędzie się takie spotkanie, ale będzie wspólna modlitwa i wręczenie obfitych paczek. Wszystko rozpocznie się w Bazylice Archikatedralnej w południe.



- Uwielbiamy spędzać święta w gronie najbliższych osób, które kochamy - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry. - Niestety nie wszyscy te święta będą mogli w ten sposób spędzić. Myślę tu o osobach samotnych, opuszczonych. Tych, którzy mieszkają w przytułkach czy świetlicach środowiskowych. Oni także chcieliby spędzić ten czas inaczej.



Już teraz za pomoc wszystkim darczyńcom dziękuje ks. Mariusz Ogórski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Czy to przez złożenie jakichś produktów do zbiórek w supermarketach szczecińskich i całej naszej archidiecezji, czy to przez przejęcie z parafii Toreb Miłosierdzia i wypełnienie ich i oddanie wypełnionych produktami na święta, czy też w formie jakichś wpłat - wymienia ks. Ogórski.



W południe modlitwa, a po niej potrzebujący dostaną paczki.