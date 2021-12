"Atak na polską suwerenność i próba budowy nowego superpaństwa"

To atak na polską suwerenność i próba budowy europejskiego superpaństwa ze stolicą w Berlinie - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentują orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym, że sądy państw członkowskich nie muszą stosować się do orzeczeń trybunałów konstytucyjnych naruszających prawo unijne.

To odpowiedź na pytania, z którymi do TSUE zwróciły się dwa rumuńskie sądy.- Każda instytucja unijna działa w granicach przyznanych traktatów, w przypadku TSUE są one łamane - podkreśla Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, Pełnomocnik Rząduds. Praw Człowieka. - Trybunał tym samym uznał się ponad prawem. Unia ma obowiązek szanować tożsamość i struktury konstytucyjne państw członkowskich. Orzecznictwo TSUE, które nie jest źródłem prawa, nie może samoistnie i pozatraktatowo rozszerzać i kreować nowych kompetencji Unii Europejskiej. To jest ustawka do stworzenia superpaństwa. Państwa federalnego ze stolicą w Brukseli, a de facto w Berlinie.Orzeczenie TSUE jest zagrożeniem dla konstytucji państw unijnych, również Polski - dodaje dr Jan Mosiński, poseł PiS. - Ta decyzja, ten wyrok wywraca do góry nogami konstytucyjne systemy państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne - uważa Mosiński.Odmiennego zdania jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jak twierdzi, TSUE swoimi decyzjami chroni przede wszystkim interesów małych i średnich państw należących do wspólnoty.- Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest korzystną instytucją dla Polski dlatego, że on broni państw średnich przed dużymi, więc jeżeli poważnie traktujemy rozmaite zagrożenia i naciski ze strony dużych państw, to dla średnich państw to jest super - twierdzi Kowal.Jako pierwszy Informacje o orzeczeniu TSUE podał na Twitterze Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz.