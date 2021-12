Goście RSnW o recepcie na trafiony prezent

O tym jakie prezenty powinniśmy wybrać pod choinkę i jakie ma znaczenie dla nas samych wręczenie prezentów dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Żyjemy w czasach, gdzie prezent musi być dopasowany do preferencji osoby obdarowywanej - podkreśla prof. Grzegorz Odoj, antropolog kultury, z UniwersytetuŚląskiego. - Prezent musi być spersonalizowany to znaczy, że my musimy wiedzieć, że osoba obdarowywana przyjmie z otwartością i zadowoleniem tego rodzaju prezent, bo nie wiadomo jakie są jej oczekiwaniaI jak dodaje kupienie prezentu musi być przemyślane, aby nie trzeba było go zwracać po świętach. - Prezent może być kłopotliwy, kiedy jest zbyt kosztowny, albo gdy ktoś jest np. przesądny a my dajemy mu niektóre rekwizyty, przedmioty, które on źle kojarzy. Spotkałem się nawet z sytuacją, gdy ktoś się obraził otrzymując serię dezodorantów - mówi prof. Odoj.- Dawanie prezentów nie wywołuje u nas takich emocji np. jak za czasów PRL-u, ponieważ na co dzień mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i jesteśmy z roku na rok coraz bardziej zamożni - mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog społeczny, z warszawskiego Uniwersytetu SWPS. - Współcześnie rzeczywiście żyjemy na dość dobrym poziomie ekonomicznym. Takie proste podarki jeszcze 30-40 lat temu bardzo by cieszyły dzieci. W tej chwili one bardzo spowszedniały. Nie ma takich silnych emocji, jak były kiedyś.- Według księgi świętego Łukasza, Jezus mówi, że człowiekowi sprawia najwięcej radości dawanie prezentów swoim bliskim - cytuje ks. dr Remigiusz Szauer, z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. - Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu i można powiedzieć, że w integralnym wymiarze całego nauczania Chrystusa widzimy, że bardzo ważnym odniesieniem do realizowania przykazania miłości Boga jest miłość bliźniego.Przypominamy tym, którzy nie zdążyli kupić jeszcze prezentów dla swoich bliskich, że sklepy są w Wigilię czynne do godziny 13.