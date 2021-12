Życzenia dla słuchaczy Radia Szczecin. Przede wszystkim: zdrowia! [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Spotkania w gronie najbliższych, trafionych prezentów i obfitego stołu - takie życzenia przesyłają na naszej antenie szczecinianie.

- Życzę wesołych świąt, świetnej muzyki i atmosfery. - Dużo pieniędzy, szczęścia i pieniędzy. - Przede wszystkim zdrowia, pomyślności, zadowolenia i spełnienia marzeń. - Słuchaczom w te święta życzę przede wszystkim zdrowia. - Dużo zdrowia życzymy, ja i Maks - mówili szczecinianie.



Dodatkowo na naszej antenie życzenia złożył również ks. Juliusz Szyszko z Parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim.



- Wszystkim radiosłuchaczom i sobie też życzę, żebyśmy odkryli miłość Boga do nas, miłość, która jest za darmo. Żebyśmy jej doświadczyli w te święta. Jest miłość większa od mojego grzechu, od mojej słabości... Kościół nie jest tylko dla idealnych - zaznaczył ksiądz Szyszko.



Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z "pierwszą gwiazdką na niebie". Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.