Lotnisko w Goleniowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Linia lotnicza Ryanair zawiesza 70 tras z Polski, w tym m.in. z lotniska w Goleniowie.

Jak poinformował irlandzki przewoźnik zmiany te spodowowane są niskim obecnie zainteresowaniem podróżami oraz rozprzestrzeniającym się nowym wariantem koronawirusa.



Z goleniowskiego portu lotniczego od 9 stycznia do 1 lutego przyszłego roku nie polecimy do Londynu. Z kolei od 9 stycznia do 3 lutego nie będą odsługiwane połączenia na trasie Goleniów-Liverpool.