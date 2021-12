Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w szczecińskich Żydowcach - jak co roku - zaprasza na wspólne kolędowanie przy ognisku, tuż obok żywej szopki.

Jak mówi jej proboszcz ksiądz Jarosław Bilicki to już tradycja: - Ma to na celu integrację naszej parafialnej wspólnoty, a równocześnie chodzi o to, aby dzielić się radosną wiadomością o przyjściu Chrystusa z innymi.Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:00.