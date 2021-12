IMGW: ostrzega przed mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem w części województwa zachodniopomorskiego i południowych rejonach województwa dolnośląskiego.

Na północnym-zachodzie synoptycy prognozują, że temperaturę minimalna w nocy może miejscami spaść od -20 stopni Celsjusza. W dzień temperatura może wzrosnąć do -3 stopni Celsjusza.Wiatr będzie wiał z prędkością do 10 km/h. W okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, temperatura w nocy może spaść do około -15 stopni Celsjusza. W dzień a wzrosnąć do -5 stopni Celsjusza.Ostrzeżenie IMGW obowiązuje dziś od godziny 21.00 do jutrzejszego ranka.