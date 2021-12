Szczecinianie odwiedzają żywe szopki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kilkanaście rodzajów zwierząt, kolędowanie, a przede wszystkim wspólne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Szczecinianie tłumnie odwiedzają żywe szopki.

Szopkę oglądać można także online za pośrednictwem strony internetowej parafii.





Kolejna działa także obok kościoła pw. świętego Ottona przy ulicy Zawadzkiego w Szczecinie.





- Jest dzisiaj sporo ludzi. Przychodzą przede wszystkim po to, żeby zobaczyć zwierzątka. Jest to tez powód, żeby uczcić to Boże Narodzenie. Na pewno te zwierzęta zbliżają. Staramy się wychodzić po mszy świętej i z ludźmi rozmawiać. W dobie pandemii jest to bardzo potrzebne nam wszystkim - mówi ksiądz Krzysztof Zdziarski, rezydent w parafii św. Ottona.







Obie żywe szopki zobaczyć będzie można jeszcze w drugi dzień świąt.



Jedna z nich stanęła obok parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowcach.- Malutka jest zachwycona, najbardziej konikiem i osiołkiem. - Jest dużo zwierząt. Można pośpiewać kolędy. Czekamy na ognisko, żeby się trochę ogrzać. - Dopiero przyjechaliśmy. Chcieliśmy wszystkich zobaczyć. - Jest to szczególnie atrakcja dla dzieci. - Najładniejszy jest osioł. Trochę żałujemy, że nie ma owieczek i kóz, ale generalnie jest bardzo przyjemnie - mówili szczecinianie.