Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przed silnym wiatrem i sztormem ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Tak będzie nad morzem. Podmuchów do 9 w skali Beauforta możemy spodziewać się do 1 w nocy.



Synoptycy ostrzegają, także przed silnym mrozem w nocy. Temperatura może spaść do nawet -20 stopni Celsjusza w regionie.