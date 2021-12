Goście Radia Szczecin o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku

Pandemia Covid-19, inflacja, czy konflikt na granicy polsko-białoruskiej. Goście "Kawiarenki politycznej" o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku.

Dla Przemysława Plecana z TVP3 Szczecin, to sytuacja związana z migrantami koczującymi na granicy z Białorusią.- Moim zdaniem w tym roku z pewnością najważniejszym wydarzeniem było to, co działo się na Wschodzie. Każdy zdroworozsądkowy człowiek widział, co się tam dzieje i że ludzie są wykorzystywani przez reżim do tego, aby destabilizować sytuację w Europie. Tej cywilizowanej, która nie jest pod butem Wladimira Putina - podkreślał Plecan.Pandemia Covid-19 bez wątpienia jest najważniejszym wydarzeniem 2021 roku - mówi Grzegorz Gibas, z Radia Szczecin.- Covid-19 jest mimo wszystko taką rzeczą, która się właściwie dawno naszej cywilizacji nie zdarzyła. Ja mam taką tezę, że nasza cywilizacja zaczęła się rozwijać właśnie przez kontakty międzyludzkie. My chodzimy do restauracji, do kin czy do galerii handlowych. Natomiast, kiedy pojawił się Covid-19, to jakby zachwiał cały fundament naszego rozwoju, naszych biznesów - tłumaczy Gibas.- Kwestia pandemii zazębia się z inflacją. Prawdopodobnie, gdyby nie pandemia, gdyby nie zachwiania gospodarcze, to nie byłoby tych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej i takiego - powiedzmy - kursu ze strony Mińska - dodaje Łukasz Jankowski z radia Wnet.