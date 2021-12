Prawdopodobnie nie wszystko, co przygotowaliśmy na świąteczny stół, udało się zjeść. Tym co zostało - pierogami, barszczem czy sernikiem - warto się podzielić.

Jadłodzielnia w Szczecinie będzie w poniedziałek czynna od 9:00 do 17:00. Do punktu przy ul. Żółkiewskiego 4 przynieść można wszystko, co jest wciąż świeże.- Jedzenie należy zapakować i opisać - mówi Elżbieta Abramowicz z "Jadłodzielni": - Zapraszamy do dzielenia się i przynoszenia tego jedzenia. Podzielcie się, nie marnujcie, nie wyrzucajcie. A osoby potrzebujące - zapraszamy, przychodźcie, konsumujcie, na pewno wszystko jest jakościowo dobre. Znajdziecie tutaj to, co inni z serca oddali.Jedzenie można tez zostawić w szafkach Jadłodzielni - jest ich aż siedem w mieście, ich lokalizacje są podane na stronie Jadłodzielnia Szczecin