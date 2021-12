Pięć wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych. To bilans świąt na zachodniopomorskich drogach.

Do najtragiczniejszego wypadku doszło w sobotę - na tzw. "chociwelce". Tam czołowo zderzyły się dwa samochody. Zginęła kobieta, która siedziała za kierownicą jednego z aut, a trzy osoby trafiły do szpitala.Do tego, od piątku do niedzieli policjanci złapali 12 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu. Wszyscy odpowiedzą za to przed sądem.