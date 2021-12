Pierwsze obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szczecinie

Powstańcy wielkopolscy w okopach, styczeń 1919. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie

Przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim zawiśnie dziś na maszcie chrągiew Powstania Wielkopolskiego.

To wyraz pamięci o powstaniu, które 103 lata temu wybuchło w Wielkopolsce - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. W poniedziałek - po raz pierwszy - obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.



- To jest dzień, w którym pamiętamy o Powstańcach, o tych, którzy heroicznie walczyli o to, aby Wielkopolska znalazła się w całości w granicach II Rzeczypospolitej. Jako sąsiedzi, na Pomorzu Zachodnim, pamiętamy o tym wielkim wysiłku, który Poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski wówczas w 1918 i w 1919 dokonali - podkreślał Zbigniew Bogucki.



Chorągiew znajdzie się obok flagi Polski. Instytut Pamięci Narodowej, w wielu miastach w Polsce, otworzył wystawy poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu.



- Taką wystawę można oglądać na dziedzińcu Kuratorium Oświaty w Szczecinie - mówi Paweł Skubisz, dyrektor IPN w Szczecinie.



- To powstanie zwycięskie, jedno z dwóch Powstań Wielkopolskich, które zakończyło się zwycięstwem. Pamiętamy również o tym powstaniu z roku 1806 roku, również zwycięskim. To pokazuje, że mieszkańcy prowincji poznańskiej, czyli dzisiejszego województwa wielkopolskiego świadomie i racjonalnie przystępowali do działań zbrojnych - tłumaczy Skubisz.



Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Armia powstańcza liczyła 100 tysięcy żołnierzy. Zginęło 2000 osób.