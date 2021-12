W święta mniej pożarów i wypadków drogowych

Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 3000 razy, w tym do 789 pożarów. Zginęły w nich cztery osoby, jedna poniosła śmierć w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

To mniej niż w poprzednich latach. W poniedziałek nad ranem, strażacy gasili ogień w Szczecinie w oficynie na ul. Śląskiej. W jego wyniku jedna osoba podtruła się dymem.Jako spokojne - te święta - ocenia również policja. Od Wigilii do niedzieli doszło w kraju do 110 wypadków, w których zginęły cztery osoby. Rannych zostało 140 osób.Śmiertelny wypadek miał miejsce w sobotę na "chociwelce". W zderzeniu dwóch aut zginęła jedna osoba.