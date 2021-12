Zniszczyli wystawę Muzeum Narodowego. Z jej elementów zrobili sanki [ZDJĘCIA]

Dwie wystawy, prezentowane na placu Solidarności zostały zniszczone. Plansze posłużyły do zjeżdżania. Zniszczono wystawę poświęconą rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

- Najbardziej ucierpiała druga wystawa pt. "25 spojrzeń przez granicę" - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Centrum Dialogu Przełomy.



- Jakiś człowiek złej woli wyrwał plansze i posłużył się nimi, jako sankami. Po czym te wszystkie plansze, które zostały zniszczone - z wystawy euro-regionalnej aż 8 plansz. Z naszej - na szczęście - tylko jedna, ale pewnie dlatego, że są one duże i trudno je wyjąć. Mamy filmik, na którym widać, jak dorośli pomagają dzieciom zjeżdżać na naszej planszy - dodała Kuchcińska-Kurcz.



Policja obiecała, że obejmie ten teren szczególnym nadzorem.



- Był tu już patrol, rozmawiałam też z komendantem miejskim policji - inspektorem Piotrem Makuchem, który obiecał, że obejmą ten obszar szczególnym nadzorem. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, przypomnę, że kilka tygodni temu zostały zniszczone plakaty Akademii Sztuki, które wisiały na płocie, na górze placu. To były plakaty z tematyką konkursu chopinowskiego i one również posłużyły - kiedy spadł pierwszy śnieg - jako sanki - wspominała Kuchcińska-Kurcz.



W tej chwili trwa szacowanie strat.