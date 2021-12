Ogromne opóźnienia pociągów w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pociągi kursujące między Szczecinem a Poznaniem powinny wkrótce poruszać się po torach zupełnie normalnie - zapewnia dyrektor Przewozów Regionalnych w Szczecinie.

Między Dobiegniewem a Choszcznem awarii uległa sieć trakcyjna - składy utknęły na kilka godzin. Trzeba je było przepychać lokomotywami spalinowymi. Przewozy regionalne w Szczecinie i Poznaniu chciały zorganizować autobusy zastępcze, jednak nie zgodzili się przewoźnicy.



- No to my nie organizujemy komunikacji zastępczej. Okazuje się, że wszyscy przewoźnicy odmówili, takie mam stamtąd informacje. Pociągi z tego miejsca, gdzie ta sieć była uszkodzona, zostały ściągnięte - tłumaczy Andrzej Chańko, dyrektor PolRegio.



Obecnie opóźnione są dwa pociągi jadące z Poznania do Szczecina - jeden o 280 minut, drugi o 180 minut. Utknął też skład Intercity z Łodzi do Szczecina - na ponad 180 minut. Pociąg Intercity "Podlasiak" ze Świnoujścia do Suwałk ma 270 minut opóźnienia, a Polregio Świnoujście Poznań - 160.