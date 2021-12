Krótki sezon szczecińskich miłośników białego szaleństwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stok na szczecińskiej "Gubałówce" dopiero co został otwarty, a już zbliża się wyraźne ocieplenie, i to o 20 stopni.

W poniedziałek na liczącym 280 metrów zboczu bawiło się kilkuset fanów zimowych sportów. To oferta dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na wyjazd na narty w góry - podkreślają.- Stok jest naprawdę fajnie przygotowany. Jest to super miejsce dla ludzi, którzy tak jak my mają daleko góry, a chcą po prostu pojeździć. - Trochę się pojeździ, to już się robi cieplej. Snowboard to moja ulubiona dyscyplina. Dobra rozgrzewka przed sezonem, można się poczuć jak w górach. - To jest mój pierwszy raz i jest ciekawie. Trochę wszystko boli, dużo wywalania. - Ciężko przekonać wnuczkę, ale spróbujemy - mówili miłośnicy białego szaleństwa.Synoptycy zapowiadają ocieplenie od wtorku, a w piątek ma być nawet 11 stopni na plusie. Jeśli warunki na stoku nie pozwolą na szusowanie, do dyspozycji odwiedzających Gubałówkę pozostaje jeszcze lodowisko, które jest czynne od początku października.