W galeriach handlowych tłumy. Ruszyły poświąteczne wyprzedaże [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nawet do 80 procent taniej można kupić praktycznie wszystko - od elektroniki, po ubrania i kosmetyki. W sklepach ruszyły poświąteczne wyprzedaże.

- Udało się. Kurtka dla dziecka i jeszcze koszulki. - Polujemy rodzinnie. - Kupiłem sobie fajną kurtkę na zimę, przecenioną o 70 procent. Także fajna promocja. - Pełna torba aż już pęka. Właśnie pękła, wezmę pod pachę i będziemy tak szli - mówią klienci.



- Lakiery hybrydowe, wszelkie sprzęty, lampy. Cały czas mamy przemiał klientek. - Wszystkie kosmetyki do ciała, do twarzy i makijaży. - Telefony, telewizory, do minus 80 procent - mówią sprzedawcy.



Jak tłumaczą eksperci - wyprzedaże poświąteczne są corocznym chwytem marketingowym. Sklepy chcą pozbyć się towaru, który nie sprzedał się przed świętami - stąd obniżki. Z kolejnym rokiem wchodzą nowe trendy w handlu i konsument może kupić zupełnie inne produkty, dlatego sprzedawcy chcą pozbyć się tych zalegających na sklepowych półkach. Wyprzedaże potrwają do końca roku.