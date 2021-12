Wytańczyli pomoc dla bezdomnych zwierząt [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwa tysiące złotych dla zwierząt w szczecińskich schroniskach - czyli taneczne pozbywanie się poświątecznych kalorii i taniec w szczytnym celu.

Szkoła tańca Replay Dance Studio prowadziła przez cały dzień charytatywne warsztaty, każdy płacił ile mógł. Pieniądze organizatorzy akcji przekażą jednemu ze szczecińskich schronisk dla zwierząt.



- Przyjechałem na święta i stwierdziłem, że mogę charytatywnie sobie potańczyć. Pomóc zwierzętom jest zawsze spoko. - Kocham zwierzaczki i dzisiaj je wspieram. Później jeszcze planuję też iść na wszystkie inne zajęcia. Tyle ile będę mogła to dam - mówili uczestnicy.



- Wszystkie zajęcia są opłacone pojedynczo, co łaska. Dzieciaki przychodzą ze względu na to, że mamy okres między świąteczny i próbujemy spalić te kalorie. W dobrym celu co roku organizujemy warsztaty i zawsze udaje nam się trochę pieniędzy uzbierać. Zakupujemy karmę dla schronisk i później dowozimy - mówi Michał Pawłowski, właściciel szkoły tańca.



Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy, a minimalny koszt jednej lekcji wynosił 30 zł.