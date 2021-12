Za odpalanie pirotechniki poza wieczorem sylwestrowym grozi mandat w wysokości 500 złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kiedyś chodziło o to, żeby było głośno, dziś przede wszystkim o wrażenia wizualne. Tak zmieniała się moda fajerwerkowa przez ostatnie lata.

To również efekt apeli miłośników zwierząt, którzy proszą o niestrzelanie w Sylwestra. Przez to zmienia się sprzedawany na stoiskach asortyment.



- Kiedyś strasznie popularne były petardy, i to te najmocniejsze. Ludzie, którzy mają zwierzęta najczęściej zarzucali, że fajerwerki są odpalane już w grudniu. To się zmienia - coraz więcej przychodzi świadomych klientów, którzy kupują ładne, kolorowe wyrzutnie, rakiety, czyli rzeczy, które będą cieszyły oko - ocenia właściciel hurtowni fajerwerków z Kobylanki, Krzysztof Kolasiński.



Za odpalanie pirotechniki poza wieczorem sylwestrowym grozi mandat w wysokości 500 złotych.