Prezes Gryfii podsumowuje rok: Na dużym plusie z perspektywami rozwoju

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rok zamknięty "na dużym plusie" z perspektywami dalszego, stabilnego rozwoju - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Krzysztof Zaremba, opisując sytuację w kierowanej przez niego szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Zaremba przekonywał, że doniesienia o złej kondycji zakładu są absolutnie niewiarygodne.



Teraz remontuje i przebudowuje statki, udało się też sprzedać niepotrzebne do działalności stoczniowej grunty. Prezes Gryfii podkreślił, że tereny zostały w rękach Skarbu Państwa.



Do tego dzięki 58 milionom złotych z tej transakcji, uda się przygotować infrastrukturę pod największy dok na Bałtyku, który buduje już szczecińska stocznia Wulkan.



- Dla stoczni remontowej najważniejsze są nabrzeża i doki. Ten teren w Świnoujściu generował dla nas bardzo duże koszty a z drugiej strony pozwolił nam na zrealizowanie tej inwestycji, doku nr 8, który zapewni, my nazywamy to w branży nieśmiertelność techniczną, dlatego, że statki są coraz większe - powiedział Zaremba.



Prezes Gryfii zaznaczał, że z etatów w Gryfii zrezygnowała mniej więcej jedna trzecia załogi ze Świnoujścia.



Krzysztof Zaremba mówił też, że stocznia ma potencjał, aby od ręki przyjąć 150 osób do pracy w dziale produkcji.