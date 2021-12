Przemysław Czarnek. Fot. twitter.com/MEIN_GOV_PL

10 stycznia uczniowie szkół wrócą do nauki stacjonarnej - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W szkołach trwa przerwa świąteczna. Od 3 stycznia uczniowie będą przez kilka dni uczyć się zdalnie, a od 10 stycznia szkoły będą już otwarte.



Przemysław Czarnek dodał, że nauka stacjonarna będzie trwała tak długo, jak sytuacja związana z pandemią i hospitalizacją pacjentów na to pozwoli, bo dzieci potrzebują lekcji prowadzonych w normalny sposób.



- Badania we wszystkich zakresach pokazały ogromne starty i ubytki, jeśli chodzi o okres nauki zdalnej - powiedział minister. "Również jeśli chodzi o kondycję fizyczną u najmłodszych dzieci - 7-10 lat - ale również wytrzymałość fizyczną u młodzieży nastoletniej. Dlatego nauka stacjonarna potrzebna jest jak tlen" - dodał minister edukacji i nauki.



Bez zmian w terminach uczniowie będą także korzystać z ferii zimowych. W Zachodniopomorskiem będą od 31 stycznia do 13 lutego.