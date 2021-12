W razie potrzeby - szybciej wezwiemy pomoc na autostradzie A6. Tak jest na odcinku od Kołbaskowa do Rzęśnicy. Działa tam już nowy system łączności alarmowej.

To w sumie 14 kolumn, rozmieszczone są co dwa kilometry. Dzięki nim można szybko połączyć się z Punktem Informacji Drogowej i wezwać pomoc. Kolumny są zlokalizowane tak, by były widoczne dla kierowców. Są łatwe w obsłudze.



Dodatkowo na autostradzie A6 zamontowano 14 kamer nadzorujących ruch.