Najlepszy moment dla alergików

Pacjenci cierpią, a lekarze mają pełne ręce roboty. Fot. pixabay.com/pl/3861935/

To najlepszy moment, by zrobić testy i rozpocząć odczulanie - zachęcają alergolodzy. Właśnie zimą najlepiej rozpocząć badania profilaktyczne i walkę z alergią, bo zwykle w tym czasie nie mamy kontaktu z alergenami, czyli np. pyłkami roślin.

Zwykle robimy to za późno - mówi Iwona Poziomowska-Gęsicka, zachodniopomorski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii. - Generalnie pacjenci są w stanie odstawić leki przeciwhistaminowe, które zaburzają nam wyniki testów. Latem jest zdecydowanie gorzej, gdyż wtedy te objawy są bardzo wyrażone i trudno pacjentowi na 10-14 dni odstawić leki przeciwhistaminowe.



Najczęściej diagnozowaną alergią jest ta na trawy - dodaje Poziomowska-Gęsicka. - Dlatego że sezon pylenia traw jest długi. To jest końcówka maja, cały czerwiec, do połowy lipca, choć coraz częściej przebija się dość duża grupa pacjentów i na pierwsze miejsce wychodzi brzoza, czyli pyłek drzew późnych, około kwietnia, do majówki włącznie.



By umówić się na wizytę do alergologa, wystarczy mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.