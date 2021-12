Nowoczesny mammograf dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Nowy mammograf trafił do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie. źródło: Fot. WOMP w Szczecinie Nowy mammograf trafił do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie. źródło: Fot. WOMP w Szczecinie Nowy mammograf trafił do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie. źródło: Fot. WOMP w Szczecinie

Będzie można skuteczniej przebadać o 250 kobiet więcej - nowy mammograf trafił do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie.

Chodzi o przychodnię przy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie. To sprzęt cyfrowy, który zastąpił analogowy. Jest bezpieczniejszy, bo wykorzystuje ograniczoną dawkę promieniowania.



Z bezpłatnych badań mogą skorzystać panie w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia.



Jak przypomina Małgorzata Koszur z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - nadal zbyt mało kobiet się bada.



- Z możliwości wykonania profilaktycznej, bezpłatnej mammografii korzysta w naszym województwie niecałe 39 procent uprawnionych kobiet w wieku 50-69 lat. W realizacji programu na 21 powiatów Szczecin zajmuje ostatnie miejsce. Najwięcej kobiet bada się w powiecie drawskim - poinformowała.



W ramach programu kobieta w wieku 50-69 może raz na dwa lata zrobić bezpłatną mammografię.



Rejestracja do poradni mammograficznej w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Na badanie można zapisać się dzwoniąc pod numer telefonu: 91 43 49 205 lub 91 43 49 199.