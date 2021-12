Mimo pandemii 2021 uznany za "rok wzrostów"

"Planeta I". Fot. Urząd Morski w Gdyni

To był dobry rok dla gospodarki morskiej - ocenia Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. Możemy sobie życzyć kontynuacji rozpoczętych inwestycji - dodaje.

- To był rok wzrostów; można wskazać to choćby po porcie, gdzie w stosunku do 2019 i 2020 roku możemy mówić o wzroście przeładunków. To jest rok, w którym odebraliśmy sześć z ośmiu zamówionych lodołamaczy, jeśli mówimy o całym kraju. To rok, gdzie - można powiedzieć - został zakończony proces pogłębiania do 12,5 metra - wyliczał Smoliński.



W mijającym 2021 roku podpisano największy w ostatnich dziesięcioleciach kontrakt na budowę statków w polskiej stoczni.



- Wystartowaliśmy z potężną inwestycją, kiedy mówimy o czterech potężnych, super nowoczesnych promach. Zostały podpisane zarówno montaż finansowy, jak i umowa wykonawcza. Ale bym chciał jeszcze wskazać duży przyrost - co nas bardzo cieszy - jednostek. Oddana została Planeta, jest zamówienie na bardzo istotne "strażaki" - dodał.



Statek Planeta odebrał Urząd Morski w Szczecinie, zamówienie na nowy statek pożarniczy złożył Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



Klaster Morski Pomorza Zachodniego skupia prawie 60 firm z branży morskiej, ale także uczelnie wyższe i szkoły zawodowe związane z gospodarką morską.