WOPR z nowym sprzętem. Będzie bezpieczniej na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Siedmiometrowa łódź motorowa, skuter ratowniczy z platformą, quady czy też drony podwodne - taki sprzęt trafił do szczecińskiego oraz zachodniopomorskiego WOPR-u.

To ogromne wsparcie dla wszystkich wodnych służb ratowniczych - przyznaje prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, Apoloniusz Kurylczyk.



- Możemy mówić naprawdę o najnowocześniejszym sprzęcie, który będzie dbał o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina jak i turystów w woj. zachodniopomorskim, w miejscowościach nadmorskich w miejscach, gdzie będzie dysponowany, w których będzie udzielał pomocy - zapowiedział prezes Kurylczyk.



Koszt sprzętu to 800 tysięcy złotych.



- Jesteśmy województwem szczególnym, bo w pasie nadmorskim bardzo wielu turystów wypoczywa, korzysta z wybrzeża, z morza ale też z wód śródlądowych jak choćby na Pojezierzu Drawskim. Tam wszędzie potrzebni są ratownicy, tam wszędzie potrzebny jest ten nowoczesny sprzęt - zaznaczył wojewoda Zbigniew Bogucki.



Przekazany we wtorek sprzęt ratowniczy w połowie sfinansowany został m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz firmy prywatne.