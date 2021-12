Tworzą się zatory, lodołamacze ruszają do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rusza akcja lodołamania na Odrze. Lód trzeba skruszyć, gdyż powoli tworzą się zatory, które mogą spowodować lokalne podtopienia.

Najgorsza sytuacja jest w okolicach przejść granicznych w Krajniku i Osinowie - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. - W górę od Łubnicy, w okolicach Osinowa, Krajnika, czyli przejść granicznych, mamy stałą pokrywę lodowę i śryż pokrywający 90 do 100 procent koryta cieku. Taki odcinek ma dziś około 40-50 kilometrów. Jego zalodzenie już powoduje podnoszenie poziomu wody.



Akcja lodołamania ma potrwać trzy dni. - Wypłynie pięć polskich lodołamczy. Trwają rozmowy ze stroną niemiecką po to, żeby udostępniła dwa kolejne. Nie mamy potrzeby uruchomienia wszystkich siedmiu jednostek. Dwie jednostki będą drążyły rynnę na Jeziorze Dąbie. To będzie "Lis". Na południe od Gryfina będzie płynęła nasza nowa jednostka "Ocelot" i będą jej towarzyszyć dwa lodołamacze czołowe, czyli "Stanisław" i "Odyniec".



Już we wtorek poziom wody na Odrze przez zatory lodowe wzrósł o 70-80 centymetrów. W tym roku Wody Polskie w Szczecinie otrzymały dwa nowe lodołamacze wybudowane w polskich stoczniach.